Сі Цзіньпін: Китай готовий продовжувати взаємовигідну співпрацю із США

Китай готовий продовжувати взаємовигідну співпрацю зі Сполученими Штатами Америки. Від таких стосунків залежить доля людства.

Про це у своєму листі на щорічну вечерю Національного комітету з американо-китайських відносин написав лідер КНР Сі Цзіньпін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Китаю.

"Сі Цзіньпін зазначив, що Китай та Сполучені Штати можуть знайти правильний шлях до взаєморозуміння один з одним, що має вирішальне значення для мирного розвитку світу та майбутньої долі людства. Китай готовий просувати взаємовигідну співпрацю з США", - наводить відомство зміст листа.

Сі Цзіньпін також зазначає, що співпраця з США має бути заснована на взаємній повазі, мирному співіснуванні та взаємовигоді.

Нагадаємо, на вже цього тижня міністр закордонних справ Китаю Ван І має відвідати Вашингтон. В ході свого візиту він зустрінеться з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

Як зазначав 24 жовтня сам Блінкен, він хоче обговорити з Ван І ситуацію на Близькому Сході.