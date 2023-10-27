Федоров: окупанти погрожують вигнати до кінця грудня всіх співробітників ЗАЕС

російські військові продовжують утримувати під своїм контролем Запорізьку АЕС і погрожують вигнати співробітників, які відмовляються співпрацювати з рф.
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в єфірі єдиного телемарафону.
За його словами, ворог продовжує повністю контролювати Запорізьку АЕС. Окупанти погрожують вигнати до кінця грудня всіх співробітників ЗАЕС, хто не погодився співпрацювати з ворогом, і хто не готовий оформити документи рф.
«Коли ми кажемо «вигнати», то не зовсім зрозуміла ця процедура. Що буде із цими людьми? Ми знаємо про співробітників ЗАЕС, яких ворог забрав у полон. Сьогодні цей об'єкт хоч і зійшов із перших рядків у ЗМІ, але небезпека та загроза від ворога все ще залишається», – розповів Федоров.
Як відомо, на Запорізькій АЕС окупанти зіткнулися з відчутною нестачею кваліфікованих кадрів через те, що колишні працівники не хочуть працювати на ворога. росіяни намагалися схилити їх до співпраці залякуванням.
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