Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Фінанси

RSS

У 2023 році значно збільшилась сума вкладів фізичних осіб у банках України

228

Загальна сума вкладів фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб-підприємців) у банках України за січень-вересень 2023 року зросла на 87 млрд грн і станом на 1 жовтня становить 1 138,8 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Станом на 1 жовтня 2023 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб-підприємців) у банках України становила 1 138,8 млрд грн, що на 23,9 млрд грн перевищує показник станом на 1 вересня і на 87,3 млрд грн більше за показник станом на 1 січня", - йдеться в повідомленні.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок жовтня: вклади у національній валюті – 736,0 млрд грн та вклади в іноземній валюті – 402,8 млрд грн.

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 жовтня 2023 року становила 3,1%, а сума їх вкладів - 134,0 млрд грн (11,8% від загальної суми вкладів (вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду з 1 січня 2017 року).

банк, вклади
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Суббота, 28 октября 2023
Пятница, 27 октября 2023
Четверг, 26 октября 2023
Среда, 25 октября 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023