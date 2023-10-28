У 2023 році значно збільшилась сума вкладів фізичних осіб у банках України

Загальна сума вкладів фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб-підприємців) у банках України за січень-вересень 2023 року зросла на 87 млрд грн і станом на 1 жовтня становить 1 138,8 млрд грн.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.
"Станом на 1 жовтня 2023 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб-підприємців) у банках України становила 1 138,8 млрд грн, що на 23,9 млрд грн перевищує показник станом на 1 вересня і на 87,3 млрд грн більше за показник станом на 1 січня", - йдеться в повідомленні.
Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок жовтня: вклади у національній валюті – 736,0 млрд грн та вклади в іноземній валюті – 402,8 млрд грн.
Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 жовтня 2023 року становила 3,1%, а сума їх вкладів - 134,0 млрд грн (11,8% від загальної суми вкладів (вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду з 1 січня 2017 року).
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