Рада може ввести штрафи для громадян за порушення комендантської години

Штрафи за порушення комендантської години запровадять в Україні. Уряд пропонує карати не лише заклади, але й громадян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу парламенту.
Нардепи зареєстрували у Верховній раді законопроєкт №10195. Його напрацювали разом з Міністерством внутрішніх справ та Національною поліцією.
Мета закону - встановити відповідальність за порушення комендантської години для громадян та підприємців. Поки у Раду не внесли текст законопроєкту.
У парламенті пояснили, що пропонується ввести штрафи:
Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомляв, що в уряді хочуть ввести штрафи для порушників комендантської години. Цьому передували декілька скандалів у Києві та регіонах, пов'язаних з тим, що ресторани працювали під час комендантської години.
Клименко тоді наголошували, що штрафувати планують лише заклади. МВС пропонувало, щоб штрафи становили 34-170 тисяч гривень за перше порушення, а за повторні порушення протягом року - 340-680 тисяч гривень.
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