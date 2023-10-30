Еріксон: Українські воїни зможуть лікуватися у госпіталях Норвегії

Норвегія готова надавати Україні допомогу у лікуванні та реабілітації українських військових.

Про це йшлося під час зустрічі у Вільнюсі очільника Міністерства внутрішніх справ України Ігоря Клименка та держсекретаря Міністерства юстиції та громадської безпеки Королівства Норвегія Евена Еріксона, повідомляє пресслужба МВС.

Еріксон заявив, що норвезькі госпіталі відкриті для допомоги українським воїнам. За його словами, українські шпиталі можуть розраховувати на нове сучасне оснащення від Норвегії.

Також Клименко обговорив з Еріксоном питання захисту критичної інфраструктури та безпеку кордонів.

Глава МВС зазначив, що Норвегія готова допомагати Україні на стратегічних напрямках, оскільки сама відчуває загрози з боку рф. Зокрема, йдеться про роботу ворожих шпигунів і розміщені російські війська на спільному кордоні в Арктиці.