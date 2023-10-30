Салліван: На Близькому Сході підтримувані Іраном угруповання атакують американські війська

США бачать підвищений ризик поширення конфлікту на Близькому Сході, оскільки підтримувані Іраном угруповання продовжують атакувати американські війська, дислоковані в регіоні.
Про це заявив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє Укрінформ із посиланням на СNN.
«Ми не втрачаємо пильності, тому що бачимо підвищені загрози нашим військам по всьому регіону та підвищений ризик поширення цього конфлікту на інші частини регіону. Ми робимо все, що в наших силах, щоб стримати і запобігти цьому», – сказав Салліван у недільному ефірі телеканалу CBS «Face the Nation».
Минулого тижня США завдали авіаударів по двох об'єктах, пов'язаних з підтримуваними Іраном збройними формуваннями на сході Сирії, після серії ракетних і безпілотних атак на американські сили в регіоні.
За оцінками США, авіаудари по об'єктах, пов'язаних із Корпусом вартових ісламської революції Ірану та наближеними до них групами, не призвели до жертв.
Відповідаючи на запитання журналіста телеканалу ABC про удари США по підтримуваних Іраном силах в регіоні, Салліван сказав: «Якщо атаки триватимуть, ми відповімо, і я думаю, що іранці розуміють наше послання».
«Звичайно, ми вживаємо всіх необхідних заходів для захисту наших сил, посилення нашої пильності і співпраці з іншими країнами регіону, щоб спробувати утримати цей конфлікт, який зараз відбувається в Ізраїлі і Газі, від переростання в регіональний конфлікт», – наголосив Салліван.
Однак, за його словами, «ризик є реальним, і тому пильність є високою», а кроки, які роблять США для стримування і запобігання цьому, є «серйозними, систематичними і безперервними».
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023