окупанти хочуть вивести зі стану холодного зупину ще один енергоблок ЗАЕС

російські окупанти мають намір вивести зі стану холодного зупину і зупину для ремонту енергоблок №3 Запорізької АЕС усупереч чинній ліцензії Державної інспекції ядерного регулювання України (Держатомрегулювання, ДІЯРУ), що регламентує стан ЗАЕС-3.

"Окупанти мають намір зібрати реактор енергоблоку №3, який станом на початок березня 2022 року перебував у плановому ремонті", - заявив голова Держатомрегулювання Олег Коріков в ефірі загальнонаціонального телемарафону 28 жовтня 2023 року.

За його словами, закриття та збирання реакторної установки енергоблока №3, яка за умовами ліцензії має перебувати в холодному стані та стані зупину для ремонту, становить підвищений ризик виникнення аварійної ситуації з радіаційними наслідками, а фактична непрацездатність системи радіаційного моніторингу на промисловому майданчику ЗАЕС унеможливлює своєчасне виявлення ймовірного радіаційного інциденту.

Крім того, Коріков наголосив, що на промисловому майданчику ЗАЕС сьогодні немає достатньої кількості кваліфікованого персоналу, який здатен якісно виконувати роботи зі збирання реакторної установки та контролювати якість виконуваних робіт.

Отже, зміна стану реакторних установок, і енергоблоку №3, і №4-5, є вкрай небезпечною.

"На Запорізькій АЕС, згідно з умовами ліцензій, усі без винятку шість енергоблоків мають перебувати в холодному стані. Порушуючи умови ліцензій Держатомрегулювання, окупанти перевели енергоблоки №4 і №5 у гарячий стан, тобто розігріли до номінальних параметрів", - нагадав голова ДІЯРУ.