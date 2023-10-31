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АРМА розпочало конкурси з відбору управителів арештованими активами за новими правилами

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Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розпочало конкурси з відбору управителів арештованими активами за новими правилами. Про це повідомила пресслужба установи.

"Управління арештованими активами за старими процедурами й у ручному режимі не було прозорим і не приносило належних доходів бюджету країни", - пояснило Агентство.

Тому за наявності тисяч переданих до АРМА арештованих активів Агентство станом на сьогодні має лише 27 чинних договорів з управління", - сказано в повідомленні.

Згідно з публічним звітом за 2022 рік, Агентство оголосило про 156 конкурсних відборів управителів, але обрало лише 19 переможців. Разом з тим за весь 2022 рік укладено лише 12 договорів оцінки з суб’єктами оцінної діяльності.

"Це свідчить про неефективність відборів управителів у період 2017 - 2023 років загалом та, як наслідок, - низький рівень доходів у бюджет. Таку практику нині завершено. Відтепер з тисяч отриманих в управління активів держава отримає тисячу договорів управління", - заявила голова АРМА Олена Дума.

Старт прозорих конкурсів за європейськими правилами гарантовано сприятиме укладанню більшої кількості договорів управління, запевнили в Агентстві.

АРМА
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