Клименко: МВС запускає телеграм-канал Уповноваженого з питань зниклих безвісти

Міністерство внутрішніх справ оголосило про запуск телеграм-каналу Уповноваженого з питань зниклих безвісти.

Про це повідомив очільник міністерства Ігор Клименко.

"У ньому буде ключова інформація з пошуку осіб, взаємодії з Міністерством оборони та Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими. Наше ключове завдання — надати всю необхідну інформацію, адже довіра до Реєстру й відповідно кількість звернень постійно зростає", - зазначив міністр.

За словами Клименка, лише упродовж жовтня на гарячу лінію Уповноваженого надійшло 2199 дзвінків, а за останні 10 днів отримали 792 звернення.

"Обробили 12 526 запитів та видали 11 736 витягів. З них 88 - щодо дітей", - додав Клименко.