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НБУ: Індекс сподівань ділової активності українського бізнесу впав нижче за нейтральний рівень

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Український бізнес погіршив індекс сподівань ділової активності. Тепер він нижче за нейтральний рівень (50 пунктів).

Про це мовиться в щомісячному опитуванні підприємств Національним банком України.

З 50,1 пункту у вересні очікування погіршилися до 49,6 пункту у жовтні.

На ділові сподівання бізнесу передбачувано впливали:

  • значні ризики безпеки,
  • руйнування виробничих потужностей окремих підприємств,
  • логістичні обмеження експортерів,
  • звуження інвестиційного попиту,
  • відновлення зростання цін на пальне,
  • дефіцит кваліфікованих кадрів.

Підприємства будівництва після п’яти місяців поспіль оптимістичних оцінок, у жовтні почали очікувати погіршення результатів своєї діяльності.

Серед негативних факторів:

  • брак кваліфікованих кадрів,
  • очікування щодо зменшення обсягу будівництва,
  • песимістичні оцінки щодо доступності підрядників,
  • очікування щодо подальшого скорочення загальної чисельності працівників.

Підприємства промисловості другий місяць поспіль не очікують змін результатів своєї діяльності, всупереч оптимізації виробничих/логістичних ланцюгів та сповільненню інфляції.

Серед негативних факторів посилення сподівань щодо скорочення загальної чисельності працівників.

Підприємства сфери послуг у жовтні вкотре негативно оцінили результати своєї діяльності. Серед песимістичних факторів негативні очікування щодо обсягу нових замовлень та песимізм щодо загальної чисельності працівників.

Підприємства торгівлі залишаються найоптимістичнішими серед інших секторів економіки, позитивно оцінивши восьмий місяць поспіль свою ділову активність завдяки сталому внутрішньому попиту в умовах стабільного функціонування енергосистеми та достатній пропозиції товарів.

НБУ проводив щомісячне опитування з 5 до 24 жовтня 2023 року серед 505 підприємств.

НБУ, бізнес
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