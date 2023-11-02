Лікар пояснив зв’язок між сплеском інфекційних хвороб і московським патріархатом

Українці почали масово хворіти на інфекційні хвороби через те, що замість того, аби вакцинуватися «ходять в московський патріархат, слухають всякі нісенітниці і водять хороводи проти вакцинації під Верховною Радою».

Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив лікар-інфекціоніст, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій.

За словами медика, кір – це інфекція, яка може бути попереджена шляхом вакцинації.

«Причому якщо щеплення проти певних хвороб може лише попередити тяжкий перебіг, як у випадку з вакцинацією проти Covid-19, то у випадку з кором можна попередити взагалі зараження і, відповідно, подальшу передачу вірусу», – сказав Лапій.

Як зазначив лікар-інфекціоніст, для того, щоб українці менше хворіли на інфекційні захворювання потрібно високе охоплення вакцинацією населення.

«Кір можна викорінити, як це зробили з натуральною віспою або з деякими вірусами поліомієліту. Але для цього потрібне високе охоплення вакцинацією, понад 95%. Наші ж люди ходять в московський патріархат, слухають всякі нісенітниці і водять хороводи проти вакцинації під Верховною Радою», – додав лікар.