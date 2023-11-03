Стефанішина: Голова Єврокомісії незабаром відвідає Київ

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн незабаром відвідає Київ для обговорення із президентом Володимиром Зеленських "остаточних оцінок" щодо необхідного прогресу України для початку переговорів про членство в ЄС.
Про це сказала віце-прем’єр, міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина в ефірі телемарафону.
"Дійсно очікуємо 8 листопада таке рішення (звіт щодо початку переговорів до вступу в ЄС – ред.). Перед тим очікуємо візит президента Єврокомісії (в Україну – ред.) для переговорів з президентом Володимиром Зеленським щодо остаточних оцінок, які будуть представлені Єврокомісією в остаточному звіті", – заявила вона.
Стефанішина вважає, що рішення буде позитивним.
"І ми сподіваємось, що буде чітко зафіксовано прогрес по семи крокам, але й будуть надані рекомендації, які далі реформи бачить ЄС щодо верховенства права", – додала вона.
Раніше Стефанішина визнала, що Україна цього року не виконає всі рекомендації для вступу до ЄС, але, за її словами, забезпечить виконання всіх узгоджених законодавчих та інституційних кроків.
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