СБУ повідомила про підозру ексзаступнику міністра оборони України у розтраті майже 1 млрд грн

Служба безпеки України повідомила про підозру ексзаступнику міністра оборони України у розтраті майже 1 млрд грн державних коштів під час закупівлі зимової військової форми для ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

У повідомленні вказано, що СБУ, зібрали докази злочинної діяльності колишнього заступника міністра оборони, який виконував обов'язки на цій посаді протягом періоду з 2021 по 2023 роки. Скоріш за все, йдеться про Вячеслава Шаповалова.

Слідчі Служби безпеки повідомили колишньому чиновнику про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем),

ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань).

Згідно із матеріалами справи, у 2022 році цей експосадовець, спільно зі своїми підлеглими, вчинив закупівлю військового одягу низької якості у приватної компанії на суму майже 1 мільярд гривень.

Після ретельного слідчого обстеження встановлено, що військова форма, яку було закуплено, непридатна для використання в Збройних Силах України, особливо в умовах активних бойових дій та в холодний період року.

У СБУ додають, що за такими самими статтями повідомлено про підозру його спільнику - колишньому виконувачу обов'язків директора департаменту державних закупівель Міністерства оборони.

Закупівлі в Міноборони: справа Вячеслава Шаповалова

Нагадаємо, кілька днів тому, Державне бюро розслідувань повідомило колишнім заступнику міністра оборони В’ячеславу Шаповалову та виконувачу обов'язків директора департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони Богдану Хмельницькому про підозру в розтраті понад 250 мільйонів гривень державних коштів, виділених на закупівлю бронежилетів.

Ексзаступник міністра оборони раніше отримав ще одну підозру за тією ж статтею 114-1 за причетність до закупівель продуктів харчування для ЗСУ за завищеними цінами та неякісної амуніції. В свою чергу, вказано, що ексочільник департаменту знаходиться під вартою за матеріалами СБУ ще з лютого поточного року.

Зазначимо, що перед цим Шаповалова звільнили з посади після перевірки інформації щодо розтрати коштів, виділених на харчування військових.