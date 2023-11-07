Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

СБУ повідомила про підозру ексзаступнику міністра оборони України у розтраті майже 1 млрд грн

147

Служба безпеки України повідомила про підозру ексзаступнику міністра оборони України у розтраті майже 1 млрд грн державних коштів під час закупівлі зимової військової форми для ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

У повідомленні вказано, що СБУ, зібрали докази злочинної діяльності колишнього заступника міністра оборони, який виконував обов'язки на цій посаді протягом періоду з 2021 по 2023 роки. Скоріш за все, йдеться про Вячеслава Шаповалова.

Слідчі Служби безпеки повідомили колишньому чиновнику про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем),
  • ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань).

Згідно із матеріалами справи, у 2022 році цей експосадовець, спільно зі своїми підлеглими, вчинив закупівлю військового одягу низької якості у приватної компанії на суму майже 1 мільярд гривень.

Після ретельного слідчого обстеження встановлено, що військова форма, яку було закуплено, непридатна для використання в Збройних Силах України, особливо в умовах активних бойових дій та в холодний період року.

У СБУ додають, що за такими самими статтями повідомлено про підозру його спільнику - колишньому виконувачу обов'язків директора департаменту державних закупівель Міністерства оборони.

Закупівлі в Міноборони: справа Вячеслава Шаповалова

Нагадаємо, кілька днів тому, Державне бюро розслідувань повідомило колишнім заступнику міністра оборони В’ячеславу Шаповалову та виконувачу обов'язків директора департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони Богдану Хмельницькому про підозру в розтраті понад 250 мільйонів гривень державних коштів, виділених на закупівлю бронежилетів.

Ексзаступник міністра оборони раніше отримав ще одну підозру за тією ж статтею 114-1 за причетність до закупівель продуктів харчування для ЗСУ за завищеними цінами та неякісної амуніції. В свою чергу, вказано, що ексочільник департаменту знаходиться під вартою за матеріалами СБУ ще з лютого поточного року.

Зазначимо, що перед цим Шаповалова звільнили з посади після перевірки інформації щодо розтрати коштів, виділених на харчування військових.

СБУ, ЗСУ
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Вторник, 7 ноября 2023
Понедельник, 6 ноября 2023
Воскресенье, 5 ноября 2023
Суббота, 4 ноября 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023