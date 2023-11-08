ВООЗ: Через війну в Україні збільшиться захворюваність на деякі інфекційні хвороби

Через війну в Україні зросте тяжкість перебігу захворювань, збільшиться захворюваність на деякі інфекційні хвороби, прогнозує керівник офісу ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт.
"Одне з явищ, яке ми побачимо, - це збільшення тяжкості захворювань. Нам також необхідна підтримка в разі хронічних і неінфекційних захворювань. Щодня триває війна. Це ставить під загрозу дедалі більше цивільних осіб", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
Хабіхт також зазначив, що в деяких регіонах країни слід розглянути ризики конкретних захворювань, зокрема сказу, холери, поліомієліту, кору та дифтерії.
"Загалом ми маємо бути готові до різних інфекційних захворювань, але вони також відрізнятимуться в різних областях", - сказав він.
Хабіхт нагадав, що в Україні "10 мільйонів людей потребують підтримки у сфері психічного здоров'я".
"Це проблема не тільки сьогодення, це також проблема майбутніх поколінь", - сказав він.
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