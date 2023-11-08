Стефанішина: Формулювання у звіті ЄК щодо України будуть стриманими

Звіт Єврокомісії про успіхи України на шляху до Євросоюзу міститиме стримані формулювання. Головне рішення для нашої країни щодо вступних переговорів очікується у грудні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольгу Стефанішину у Facebook.
Чиновниця зазначила, що Україна у контексті реформ зробила все, про що домовилася з Єврокомісією. При цьому їхнє впровадження продовжиться і після початку переговорів про членство в ЄС.
"Звіт, який буде опублікований, розповість про прогрес України та дасть розуміння подальших кроків. Але формулювання будуть стримані", - пояснила Стефанішина.
За її словами, у цьому контексті слід зазначити три речі:
Україна є "частиною ширшого політичного пазла розширення", і у звіті йтиметься про це;
Реформи мають продовжуватись, а вичерпного списку не буде;
Звіт ЄК - лише основа, головне рішення про початок переговорів прийматиметься лідерами ЄС у грудні.
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