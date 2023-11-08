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Стефанчук прокоментував повідомлення про нібито наміри Зеленського звільнити Залужного

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Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук відреагував на повідомлення деяких депутатів у соціальних мережах з посиланням на свої джерела про нібито намір Президента Володимира Зеленського звільнити головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Про це Стефанчук написав на своїй сторінці в Facebook, передають Українські Новини.

"Прикро, що деякі народні депутати у гонитві за хайпом нехтують питаннями національної безпеки. У період воєнного стану варто розуміти, що інформація така сама зброя, як і артилерія. А свобода слова тягне за собою також і обов'язок перевіряти інформацію, а не просто патякати, переслідуючи політичну доцільність", - написав він.

Стефанчук наголосив, що ці депутати, демонструючи свою безвідповідальність та відсутність інформаційної гігієни, працюють на ворога.

"Війна ще не завершилась. До виборів ще далеко. Схаменіться", - закликав він.

Зеленський, Стефанчук, Залужний
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