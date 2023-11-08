У Британії обговорять можливе реагування на наслідки війни між Ізраїлем і ХАМАС

Заступник прем'єр-міністра Великої Британії Олівер Дауден проведе засідання урядового комітету з надзвичайного реагування COBRA, щоб обговорити можливе реагування на наслідки війни між Ізраїлем і ХАМАС в країні.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.
Засідання проводиться для координації реакції уряду на ситуацію в Ізраїлі та Газі.
"На засіданні розглядатиметься широкий спектр питань, але, очевидно, особлива увага буде приділена впливу терористичної атаки на Велику Британію і тому, як ми можемо вирішити деякі важливі проблеми, пов'язані зі згуртованістю суспільства", – сказав представник британського уряду.
Засідання відбувається на тлі занепокоєння міністрів пропалестинськими демонстраціями, запланованими на День перемир'я, який відзначатимуть 11 листопада, а також величезним зростанням антисемітських та ісламофобських інцидентів у Британії.
Нагадаємо, що уряд Великої Британії підготував законодавчі зміни, які пропонують охопити визначенням екстремізму всіх, хто "підриває" інститути країни та її цінності.
Інформація про плани британського уряду розширити визначення екстремізму з’явилась на тлі низки пропалестинських демонстрацій у Лондоні на тлі війни Ізраїлю проти терористичного угруповання ХАМАС.
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