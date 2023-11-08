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З 2024 року соціальні виплати для всіх біженців у Німеччині будуть скорочені

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц і глави земельних урядів домовилися, що з 2024 року соціальні виплати для всіх біженців будуть скорочені. Про це повідомляє Bloomberg у вівторок, 7 листопада.

Право на соцдопомогу шукачі притулку зможуть отримати тільки після трьох років отримання урізаної допомоги, а не через півтора, як зараз. А до цього федеральний центр виплачуватиме за кожного шукача притулку в Німеччині загальну суму в розмірі 7500 євро на рік.

Також вирішено видавати біженцям спеціальну карту для оплати послуг, що обмежить їхній доступ до готівки. З цією метою робоча група до кінця січня має розробити відповідну модель.

Що стосується біженців з України, то після закінчення 36 місяців, у разі проживання в гуртожитках, вони отримуватимуть лише "ті виплати, які їм справді необхідні". Це ж правило торкнеться мігрантів, які підлягають захисту, і мігрантів, з перебуванням яких Німеччина змушена миритися.

Німецький уряд вважає, що скорочення дадуть змогу землям і комунам заощадити 1 млрд євро.

Міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер заявив в соцмережі Х, що це не тільки полегшить фінансове становище земель і комун, а й "послабить притягальну силу соціальної держави Німеччина для мігрантів".

Шольц, біженці
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