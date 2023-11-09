У Європі привітали рекомендацію Єврокомісії почати перемовини з Україною про членство в ЄС

Декілька лідерів та членів урядів держав ЄС привітали рекомендацію Єврокомісії почати з Україною перемовини про членство, коли вона завершить виконання "кандидатських" вимог.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Президент Литви Гітанас Науседа зазначив, що вітає рекомендації Єврокомісії щодо України, Молдови та Грузії.

"Дуже важливо перетворити ці рекомендації на рішення Європейської ради у грудні. Перед нами – історична нагода зробити Європу сильнішою", – відреагував Науседа у своєму Twitter (Х).

Президент Естонії Алар Каріс також зазначив, що тепер, після рекомендації Єврокомісії, завдання членів ЄС – "зробити останні кроки" і запросити Україну та Молдову на наступний етап. "Вони мають підтримку Естонії. Разом з Україною і Молдовою ми будемо ще сильнішими", – зауважив він.

"Розширення ЄС – це геополітична необхідність. Ми підтримуємо європейський курс України і дуже задоволені рекомендацією Єврокомісії відкрити переговори про членство. Фінляндія радо допоможе з втіленням необхідних реформ", – зазначив прем’єр Фінляндії Петтері Орпо.

"Український народ є частиною європейської родини. Початок переговорів про вступ до ЄС – це наступний крок, який ми маємо зробити разом. Адже сильніший, більший і об’єднаний ЄС – це геополітична відповідь на агресивну війну, розпочату Росією", – прокоментувала очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок.

Міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску також привітала оцінку та рекомендації ЄС щодо України, Молдови і Грузії та похвалила Україну й Молдову за "постійний прогрес". Також вона висловила повну підтримку наближенню перспективи вступу для країн Західних Балкан.