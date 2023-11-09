Голобуцький: Коли ви читаєте визначення про Україну, як про світовий кіберщит – це не перебільшення

росія максимально збільшила кількість кібератак України, але СБУ перемагає російських хакерів у кібервійні.
Про це пише політолог Олексій Голобуцький.
"спецслужби рф зняли своїх хакерів з більшості напрямків і зосередили на роботі проти України. Тому, коли ви читаєте визначення про Україну, як про світовий кіберщит – це не перебільшення. Тільки за 10 місяців цього року СБУ нейтралізувала вже майже 4 тис. кібератак з боку рф", - акцентує експерт.
Голобуцький підкреслює, що однією зброєю росіян є боти та ботоферми.
"З початку повномасштабного вторгнення рф СБУ заблокувала уже 76 ботоферм загальною потужністю понад 3 млн акаунтів! Причому росіяни очевидно збираються нарощувати свої потужності. За словами керівника кібердепартаменту СБУ Іллі Вітюка, в низці освітніх закладів РФ вже викладають предмет "кібератаки на цивільну інфраструктуру" і хочуть наростити масштаби атак і кількість людей, які можуть це професійно робити. За таких умов важливо, що СБУ готується до цього виклику", - вважає політолог.
"Від російських хакерів світ страждає давно. Список жертв чималий - від італійського прем’єра до банківської системи деяких країн ЄС. І те, що українці кібератак на собі не відчувають, незважаючи на всі зусилля росіян, значне наше досягнення у кібервійні", - резюмує Голобуцький.
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