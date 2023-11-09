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Голова Запорізької ОВА прокоментував повідомлення про будівництво окупантами залізниці з Ростова до Криму

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Голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко прокоментував повідомлення щодо будівництва російськими окупантами залізниці з Ростова-на-Дону до Криму через тимчасово окуповану територію Запорізької області.

Під час брифінгу сьогодні, 8 листопада, Малашко запевнив, що "будівництво" насправді є тільки на папері: відбуваються підготовчі роботи, але не більше.

На запитання щодо збільшення потоку російської військової техніки на Запорізький напрямок, Малашко зауважив, що техніка рухається постійно - разом з ротацією російських загарбників. Останнім часом збільшується чисельність їхніх військовослужбовців, а "зазвичай, зі збільшенням чисельності також збільшується і кількість техніки".

Нагадаємо, нещордавно запорізький гауляйтер заявив про початок будівництва залізниці. Євген Балицький визнав, що будівництво залізниці пов'язано з тим, що окупанти бояться їздити через Кримський міст.

Крим, залізниця
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