Rheinmetall: Уряд Німеччини замовив близько 100 тис. боєприпасів для України

Уряд Німеччини замовив концерну Rheinmetall постачання Україні близько 100 тис. боєприпасів до мінометів калібру 120 мм.
Вартість замовлення становить менше тризначного діапазону мільйонів євро, йдеться в офіційній заяві концерну.
"Замовлення є частиною нещодавнього пакета військової допомоги в розмірі 400 мільйонів євро для українських Збройних сил. Постачання має розпочатися найближчим часом і триватиме протягом наступних двох років", - повідомили у Rheinmetall.
Поглинання іспанського виробника боєприпасів Expal дозволило Rheinmetall посилити досвід у галузі вогневої підтримки піхоти.
"Завдяки збільшеній дальності, підвищеній точності та оптимальній бойовій ефективності мінометні боєприпаси Rheinmetall можуть забезпечити сприятливі результати навіть під час операцій у складній місцевості та в міських умовах. Останнє розпорядження уряду Німеччини підкреслює роль Rheinmetall як провідного постачальника технологій непрямого вогню", - сказали у концерні.
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