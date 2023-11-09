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Rheinmetall: Уряд Німеччини замовив близько 100 тис. боєприпасів для України

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Уряд Німеччини замовив концерну Rheinmetall постачання Україні близько 100 тис. боєприпасів до мінометів калібру 120 мм.

Вартість замовлення становить менше тризначного діапазону мільйонів євро, йдеться в офіційній заяві концерну.

"Замовлення є частиною нещодавнього пакета військової допомоги в розмірі 400 мільйонів євро для українських Збройних сил. Постачання має розпочатися найближчим часом і триватиме протягом наступних двох років", - повідомили у Rheinmetall.

Поглинання іспанського виробника боєприпасів Expal дозволило Rheinmetall посилити досвід у галузі вогневої підтримки піхоти.

"Завдяки збільшеній дальності, підвищеній точності та оптимальній бойовій ефективності мінометні боєприпаси Rheinmetall можуть забезпечити сприятливі результати навіть під час операцій у складній місцевості та в міських умовах. Останнє розпорядження уряду Німеччини підкреслює роль Rheinmetall як провідного постачальника технологій непрямого вогню", - сказали у концерні.

Rheinmetall, снаряди
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