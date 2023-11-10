МОН: На наступний рік на освіту у держбюджеті заклали коштів майже на 22% більше, ніж торік

Державний бюджет на 2024 рік, який у четвер прийняла Верховна Рада, збільшує фінансування освіти на 22% і дозволяє підвищити зарплату вчителям на 10,4% з січня і ще на 12,6% з квітня.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства освіти і науки, передають Українськi Новини.

"На наступний рік на освіту заклали майже на 22% більше, ніж 2023 року - 171,2 млрд гривень, з них 148,8 млрд - загальний фонд МОН. Отже, вдасться збільшити фінансування за багатьма сферами, а саме: запланувати кошти на облаштування укриттів, друк підручників, забезпечення Нової української школи, створення навчально-практичних центрів сучасної професійної освіти", - повідомляє міністерство.

Держбюджет зокрема передбачає збільшення освітньої субвенції до 103,2 млрд гривень (у 2023 році - 87,5 млрд гривень).

"Це дасть змогу підвищити зарплати педагогічним працівникам: на 10,4% з 1 січня і ще на 12,6% з 1 квітня (за тарифною сіткою)", - йдеться у повідомленні.

На облаштування укриттів у школах передбачено 2,5 млрд гривень, на друк підручників - 1,5 млрд гривень.

Міністерство зазначає, що 2022 року кошти на друк підручників були спрямовані на потреби армії. Цьогоріч у держбюджеті виділили 754,9 млн гривень, яких не було достатньо для забезпечення всієї потреби в підручниках. У жовтні Верховна Рада внесла зміни до бюджету, виділивши ще 552,8 млн гривень на підручники.

Держбюджет-2024 також передбачає 1,5 млрд гривень субвенції на "Нову українську школу" (НУШ). За ці кошти для 5-7 класів НУШ придбають оснащення, навчальні матеріали, забезпечать восьмий пілотний клас, підвищать кваліфікацію вчителів.

Субвенція на шкільні автобуси в 2024 році передбачена в 1 млрд гривень, Міносвіти планує разом зі співфінансуванням із місцевих бюджетів закупити орієнтовно 500 шкільних автобусів.

Субвенція на модернізацію харчоблоків у школах - 1,5 млрд гривень, після початку повномасштабного вторгнення росії кошти на це виділено вперше.

Також у 2024 році передбачена субвенція для підтримки дітей з особливими освітніми потребами - 304,5 млн гривень; на навчання дітей у "Школі супергероїв" - 434,51 млн гривень.