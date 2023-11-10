Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Фінанси

RSS

МОН: На наступний рік на освіту у держбюджеті заклали коштів майже на 22% більше, ніж торік

152

Державний бюджет на 2024 рік, який у четвер прийняла Верховна Рада, збільшує фінансування освіти на 22% і дозволяє підвищити зарплату вчителям на 10,4% з січня і ще на 12,6% з квітня.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства освіти і науки, передають Українськi Новини.

"На наступний рік на освіту заклали майже на 22% більше, ніж 2023 року - 171,2 млрд гривень, з них 148,8 млрд - загальний фонд МОН. Отже, вдасться збільшити фінансування за багатьма сферами, а саме: запланувати кошти на облаштування укриттів, друк підручників, забезпечення Нової української школи, створення навчально-практичних центрів сучасної професійної освіти", - повідомляє міністерство.

Держбюджет зокрема передбачає збільшення освітньої субвенції до 103,2 млрд гривень (у 2023 році - 87,5 млрд гривень).

"Це дасть змогу підвищити зарплати педагогічним працівникам: на 10,4% з 1 січня і ще на 12,6% з 1 квітня (за тарифною сіткою)", - йдеться у повідомленні.

На облаштування укриттів у школах передбачено 2,5 млрд гривень, на друк підручників - 1,5 млрд гривень.

Міністерство зазначає, що 2022 року кошти на друк підручників були спрямовані на потреби армії. Цьогоріч у держбюджеті виділили 754,9 млн гривень, яких не було достатньо для забезпечення всієї потреби в підручниках. У жовтні Верховна Рада внесла зміни до бюджету, виділивши ще 552,8 млн гривень на підручники.

Держбюджет-2024 також передбачає 1,5 млрд гривень субвенції на "Нову українську школу" (НУШ). За ці кошти для 5-7 класів НУШ придбають оснащення, навчальні матеріали, забезпечать восьмий пілотний клас, підвищать кваліфікацію вчителів.

Субвенція на шкільні автобуси в 2024 році передбачена в 1 млрд гривень, Міносвіти планує разом зі співфінансуванням із місцевих бюджетів закупити орієнтовно 500 шкільних автобусів.

Субвенція на модернізацію харчоблоків у школах - 1,5 млрд гривень, після початку повномасштабного вторгнення росії кошти на це виділено вперше.

Також у 2024 році передбачена субвенція для підтримки дітей з особливими освітніми потребами - 304,5 млн гривень; на навчання дітей у "Школі супергероїв" - 434,51 млн гривень.

МОН, освіта
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Пятница, 10 ноября 2023
Четверг, 9 ноября 2023
Среда, 8 ноября 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023