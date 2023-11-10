Reuters: Угруповання Хезболла має на озброєнні російські ракети

Ракети "Яхонт" (експортна назва російських ракет "Онікс", якими окупанти обстрілюють південь України) є на озброєнні в ліванського ісламістського угруповання Хезболла. Це може загрожувати військовим кораблям США. Про це пише видання Reuters, посилаючись на свої джерела, які ознайомлені з арсеналом угруповання.

Один зі співрозмовників повідомив, що протикорабельні можливості Хезболли надзвичайно розвинулися з 2006 року.

"Є "Яхонт", і, звичайно, є ще інші речі, крім нього", — сказав він, не уточнюючи подробиць.

Видання зазначило, що потужні російські протикорабельні ракети завуальовано загрожують кораблям Військово-морських сил США та підкреслюють ризики регіональної війни.

Звіти ЗМІ та аналітиків протягом багатьох років вказували на те, що угруповання придбало зброю в Сирії, коли понад 10 років тому розгорнуло там свої сили, щоб допомогти президенту Башару Асаду вести громадянську війну. Однак Хезболла не підтверджувала, що має таке озброєння.

Лідер угруповання Хасан Насралла минулого тижня попередив США, що вони "мають щось" для американських кораблів у регіоні. Заява з'явилась на тлі війни ХАМАС та Ізраїлю.

Два джерела в Лівані, знайомі з арсеналом підтримуваного Іраном угруповання, зазначили, що він мав на увазі розширені можливості протикорабельних ракет Хезболли, включно з ракетою російського виробництва "Яхонт" із дальністю дії до 300 км.

Видання додало, що Вашингтон тримає в Середземному морі два авіаносці та допоміжний корабель. Судна мають стримувати Іран, який підтримує ХАМАС, Хезболлу та Ісламський джихад у Палестині.

У своїй промові 3 листопада Насралла сказав, що військові кораблі США в Середземному морі їх "не лякають і не лякатимуть".

У матеріалі додається, що троє нинішніх й один колишній американський чиновник заявили, що Хезболла створила "вражаючий" набір озброєнь, включно з протикорабельними ракетами.

"Очевидно, що ми звертаємо на це увагу й серйозно ставимося до їхніх можливостей", – сказав один із чиновників, не коментуючи безпосередньо, чи є в угруповання ракета "Яхонт".

Два співрозмовники додали Reuters, що Хезболла отримала цю зброю з Сирії під час бойових дій на підтримку Асада, чиї збройні сили вже давно озброює Росія.