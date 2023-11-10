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Мінюст: Немає жодної альтернативи рішенню про повну конфіскацію активів рф і передання їх Україні

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Україна заявила західним союзникам, що відсотків, нарахованих від заморожених російських активів, буде недостатньо для компенсації збитків, завданих війною. Київ сподівається отримати ці активи в повному обсязі.

Про це повідомляє Reuters.

За оцінками України, для відновлення країни знадобиться $400 млрд. Ця сума може подвоїтися, якщо врахувати компенсацію жертвам війни.

Заступниця міністра юстиції України Ірина Мудра повідомила, що партнери Києва розглядають можливість введення податку на доходи від заморожених російських активів. Київ вітає таку ідею, але вважає її недостатньою.

За її словами, не було “жодної альтернативи” рішенню про повну конфіскацію активів і передання їх Україні.

Мудра зазначила, що таке рішення вимагає політичної волі, і тому “особливо небезпечно, якщо додаткові ініціативи вважатимуться успішним вирішенням усіх проблем”.

«Будь-які альтернативи, хоч би якими щирими і шляхетними вони були, генерують недостатні кошти і можуть бути виключно як проміжний і досить швидкий варіант збору кількох мільярдів на нагальні потреби відновлення України», – пояснила заступниця.

Мінюст, Мудра
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