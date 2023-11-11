МВФ покращив прогноз зростання української економіки у 2023 році

Міжнародний валютний фонд покращив прогноз зростання української економіки у 2023 році з 1-3% до 4,5%, оскільки вона продовжує демонструвати чудову стійкість, і останні економічні події вказують на сильніше, ніж очікувалося, її відновлення економіки.

"Однак очікується, що у 2024 році зростання знизиться до 3-4% у міру продовження війни, а ризики погіршення перспектив залишаються винятково високими", - ідеться в повідомленні глави місії МВФ в Україні Гевіна Грея в ніч проти суботи після завершення роботи місії 6-10 листопада.

Раніше МВФ прогнозував зростання ВВП України у 2024 році на 3,2% і його прискорення до 6,5% у 2025 році.

За словами Грея, війна в Україні продовжує чинити руйнівний вплив на населення та економіку, оскільки напади на критично важливу інфраструктуру та авіаудари тривають по всій країні. Крім того, припинення Росією Чорноморської зернової ініціативи та руйнування портів ускладнили експорт України. Незважаючи на це, макроекономічна і фінансова стабільність була збережена завдяки розумній політиці, а також стабільній і своєчасній зовнішній підтримці.

Українська економіка продовжує демонструвати чудову стійкість і подальші ознаки стабілізації, оскільки нещодавні економічні події вказують на сильніше, ніж очікувалося, відновлення економіки у 2023 році та суттєву дезінфляцію на тлі сильних резервів і стабільного валютного ринку, зазначив глава місії.

Як повідомлялося, НБУ наприкінці жовтня поліпшив прогноз зростання ВВП України цього року з 2,9% до 4,9%, а наступного - з 3,5% до 3,6%, скоротивши його на 2025 рік із 6,8% до 6%.

Уряд під час затвердження проєкту держбюджету до другого читання на початку листопада поліпшив оцінку зростання ВВП цього року з 2,8% до 5%, але погіршив її на 2024 рік з 5% до 4,6%.