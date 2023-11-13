Ігнат: Україна брала комплекси ППО в оренду, щоб особовий склад вивчився на ньому працювати

Надання засобів протиповітряної оборони в оренду - це не поширена практика у світі. Однак були випадки, коли Україна користувалась цією можливістю.

Про це розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону Єдині новини.

За його словами, надання засобів ППО в оренду не є поширеною практикою через їхній дефіцит у всьому світі.

"Були випадки, коли Україна брала комплекс для захисту певного об’єкта, щоб особовий склад вивчився на ньому працювати. Цей комплекс повернуто і це не є якимось поширеним явищем. Ніхто ППО не дасть в оренду. Його мало і кожна країна захищає свій повітряний простір і національні інтереси", - пояснив речник Повітряних сил ЗСУ.