Галущенко: Для початку масованих обстрілів енергетичних об’єктів України росіяни чекають на мінусову температуру

Для початку масованих обстрілів української енергетики російські окупанти чекають на мінусову температуру.
Таку думку 12 листопада висловив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі національного телемарафону, який транслював у YouTube канал "Рада".
"Мені здається, вони чекають на суттєве падіння температури, щоб вона тривалий час трималася на мінусі, і тоді будуть завдавати ударів. У такому випадку, безумовно, низька температура додає шкоди. Насправді тут немає якоїсь позначки, будь-яка мінусова температура вже підвищує ризики", – сказав Галущенко.
Водночас, він зазначив, що влітку ворог не припиняв атакувати енергетичну інфраструктуру України.
"Вони атаки не зупиняли насправді, вони атакували і влітку. Ми не деталізуємо інформацію, про які об'єкти ідеться і які наслідки... Поки ми не бачимо саме масованих атак, які були 10 жовтня [минулого року], коли вони використали під 100 ракет. Ми маємо інформацію, що вони до цього готуються, ми будемо відповідним чином реагувати", – підкреслив міністр.
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