Reuters: Урядова коаліція канцлера Німеччини погодилася подвоїти військову допомогу для України

Урядова коаліція канцлера Німеччини Олафа Шольца погодилася подвоїти військову допомогу для України в наступному році до 8 млрд євро (8,5 млрд доларів).
Про це пише Reuters з посиланням на джерело.
Зазначається, що у разі схвалення парламентом, де партії Шольца належить більшість, це збільшення дасть змогу довести витрати Німеччини на оборону до 2,1% від валового внутрішнього продукту. Це перевищує 2%, обіцяні всіма членами ООН.
За інформацією джерела, законодавці від Соціал-демократів Шольца, Вільних демократів і Партії зелених домовилися про збільшення видатків під час переговорів щодо проєкту федерального бюджету на 2024 рік перед офіційним засіданням бюджетного комітету Бундестагу в четвер, 16 листопада.
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