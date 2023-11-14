Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

НПУ не веде статистику щодо кількості складених протоколів за порушення комендантської години

131

Національна поліція України (НПУ) не веде статистику щодо кількості складених протоколів щодо кількості протоколів, складених за порушення комендантської години у 2023 році.
Про це йдеться в відповіді департаменту інформаційно-аналітичної підтримки Нацполіції на інформаційний запит Українських Новин.

"Повідомляємо, що запитувані відомості чинним порядком ведення автоматизованих обліків Національної поліції України не передбачені, у зв’язку з тим статистична звітність з вищезазначених питань не збирається та не узагальнюється", — йдеться в відповіді.

поліція, комендантська година
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Вторник, 14 ноября 2023
Понедельник, 13 ноября 2023
Воскресенье, 12 ноября 2023
Суббота, 11 ноября 2023
Пятница, 10 ноября 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023