НПУ не веде статистику щодо кількості складених протоколів за порушення комендантської години

Національна поліція України (НПУ) не веде статистику щодо кількості складених протоколів щодо кількості протоколів, складених за порушення комендантської години у 2023 році.

Про це йдеться в відповіді департаменту інформаційно-аналітичної підтримки Нацполіції на інформаційний запит Українських Новин.

"Повідомляємо, що запитувані відомості чинним порядком ведення автоматизованих обліків Національної поліції України не передбачені, у зв’язку з тим статистична звітність з вищезазначених питань не збирається та не узагальнюється", — йдеться в відповіді.