Сійярто підтвердив, що Будапешт і далі блокуватиме виділення 500 мільйонів євро на військову допомогу Україні

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підтвердив, що Будапешт і далі блокуватиме виділення траншу в 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру, кошти з якого йдуть на фінансування військової допомоги Україні.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hirado, Сійярто сказав на пресконференції в Брюсселі за підсумками засідання голів МЗС країн ЄС.

Голова угорського МЗС поскаржився, що на Угорщину чинили "надзвичайний тиск", аби вона погодилась на виділення 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру.

"Звісно, я це не підтримав, оскільки ми й далі дотримуємось позиції, що, поки не отримаємо від антикорупційного агентства України гарантії, що (угорський банк. – Ред.) OTP чи будь-яку угорську компанію не будуть вносити в перелік міжнародних спонсорів війни на підставі надуманих звинувачень, ми не можемо рухатись уперед у цьому питанні", – сказав він.

Сійярто нагадав, що згадані 500 мільйонів євро йдуть не безпосередньо Україні, а державам ЄС на компенсацію постачання їхньої зброї, тому "ніхто не стримує нікого від підтримки України".

Угорщина місяцями блокує виділення коштів через те, що українське НАЗК внесло найбільший угорський банк – OTP Bank – у список "спонсорів війни".