Блогер: Найбільш відчайдушні колаборанти – це люди, які живуть в абсолютно альтернативній реальності

Більшість навідників, які передавали росіянами інформацію про військові об’єкти чи критичну інфраструктуру, працюють за гроші, – але не всі. Про це у коментарі LIGA.net розповів блогер Володимир Золкін, який провів десятки інтервʼю з навідниками й іншими колаборантами.

За його словами, більшість навідників скидають росіянам фото за прямим запитом.

"Хтось у соцмережі попросив за винагороду скинути фотку якоїсь будівлі. Це переважно бідні люди, і за 500–1000 грн вони фотографували потрібні об’єкти. Вони не вважали, що роблять щось погане – "що ж тут такого, це лише фото", – розповів він.

Та далеко не всі засуджені – бідні люди, яких цікавив легкий заробіток. Багато хто з навідників має світосприйняття, змінене російською пропагандою, яка заповнила прогалини у знаннях, каже Золкін.

"Найбільш відчайдушні колаборанти – це люди, які живуть в абсолютно альтернативній реальності, яку завжди несе з собою "русский мир". У цій реальності вони всі вірять у вигадані речі, яким намагаються знайти підтвердження. І на відповідних російських ресурсах їм ці [псевдо]підтвердження давали", – констатував автор розмов із навідниками росіян.

Через це, за його словами, деякі засуджені навідники нібито не завжди усвідомлюють, за що саме їх засудили. Дехто вважає себе "борцями за справедливість" або "політв’язнями", бо співпрацю з рф пояснюють своєю незгодою із діями держави, яка, на їхню думку, давала їм на їх дії "моральне право".

"Чоловік з Краматорська навів росіян на позиції захисників, бо побачив українську техніку. І вирішив, що росіяни можуть обстріляти місто, – бо там же ж техніка, і що він має моральне право здати локацію. Інший навідник доводив, що його закрили за "опозиційну діяльність". Хоча у вироку – передавав дані об’єктів у Черкасах", – розповів Золкін.

Більшість з уже засуджених навідників була переконана, що жодного покарання за їхню роботу на росію не буде, додає він.