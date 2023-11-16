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Маркарова: Відсутність допомоги в тимчасовому бюджеті США не означає, що американці менше підтримуватимуть Україну

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Питання надання допомоги Україні, як і раніше, активно обговорюється в Конгресі США, а відсутність відповідного пункту в новому тимчасовому бюджеті не говорить про те, що американський уряд менше підтримуватиме Україну.

Про це повідомила посол у США Оксана Маркарова у своєму Facebook-акаунті.

Вона пояснила, що представлений спікером Палати представників Джонсоном проєкт бюджету передбачає двоступеневий підхід. Це означає, що тимчасове фінансування низки федеральних установ закінчиться 19 січня, а інших, зокрема, Державного департаменту і Пентагону – 2 лютого.

«Нова тимчасова бюджетна резолюція є т.зв. «чистою» резолюцією – тобто продовжує дію видатків на рівні минулого року. Жодні додаткові питання, які зараз активно обговорюються в Конгресі, включно з міжнародна допомогою Україні та Ізраїлю, не планувались в цей документ», – зазначила Маркарова.

За її словами, зараз на Капіталійському пагорбі обговорюється один варіант надання коштів для України – на один рік. Відповідно, про включення допомоги до короткострокових пакетів не йшлося.

Маркарова також звернула увагу і на те, що в проекті тимчасового бюджету немає пункту допомоги Ізраїлю, хоча деякі конгресмени виступали за його включення.

Маркарова
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