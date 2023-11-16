Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Бізнес

RSS

Rheinmetall планує поставити українській армії авіадесантні тактичні машини Caracal

117

Німецька компанія Rheinmetall планує поставити українській армії авіадесантні тактичні машини Caracal. Україна стане першою країною, яка використовуватиме ці машини.

Про це повідомляється на сайті Rheinmetall.

У планах концерну передати ЗСУ п'ять таких транспортних засобів наприкінці цього чи на початку 2024 року. Швидше за все, в Україні їх використовуватимуть Сили спеціальної операції чи підрозділи спеціального призначення ГУР Міноборони.

Україна буде першою країною, яка використовуватиме дані авто.

Caracal – тактична авіадесантна машина на базі цивільного позашляховика Mercedes-Benz G-Сlass. Сама конструкція транспорту дозволяє транспортувати їх як у внутрішніх вантажних відсіках, так і на зовнішніх підвісах гелікоптерів CH-47F Chinook та CH-53K King Stallion.

Крім того, на Caracal можна встановити та комбінувати різноманітне озброєння, починаючи від кулеметів, закінчуючи протитанковими ракетними комплексами.

Rheinmetall, Caracal
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Четверг, 16 ноября 2023
Среда, 15 ноября 2023
Вторник, 14 ноября 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023