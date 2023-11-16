Німецька компанія Rheinmetall планує поставити українській армії авіадесантні тактичні машини Caracal. Україна стане першою країною, яка використовуватиме ці машини.
Про це повідомляється на сайті Rheinmetall.
У планах концерну передати ЗСУ п'ять таких транспортних засобів наприкінці цього чи на початку 2024 року. Швидше за все, в Україні їх використовуватимуть Сили спеціальної операції чи підрозділи спеціального призначення ГУР Міноборони.
Україна буде першою країною, яка використовуватиме дані авто.
Caracal – тактична авіадесантна машина на базі цивільного позашляховика Mercedes-Benz G-Сlass. Сама конструкція транспорту дозволяє транспортувати їх як у внутрішніх вантажних відсіках, так і на зовнішніх підвісах гелікоптерів CH-47F Chinook та CH-53K King Stallion.
Крім того, на Caracal можна встановити та комбінувати різноманітне озброєння, починаючи від кулеметів, закінчуючи протитанковими ракетними комплексами.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023