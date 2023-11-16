Німецька компанія Rheinmetall планує поставити українській армії авіадесантні тактичні машини Caracal. Україна стане першою країною, яка використовуватиме ці машини.

Про це повідомляється на сайті Rheinmetall.

У планах концерну передати ЗСУ п'ять таких транспортних засобів наприкінці цього чи на початку 2024 року. Швидше за все, в Україні їх використовуватимуть Сили спеціальної операції чи підрозділи спеціального призначення ГУР Міноборони.

Україна буде першою країною, яка використовуватиме дані авто.

Caracal – тактична авіадесантна машина на базі цивільного позашляховика Mercedes-Benz G-Сlass. Сама конструкція транспорту дозволяє транспортувати їх як у внутрішніх вантажних відсіках, так і на зовнішніх підвісах гелікоптерів CH-47F Chinook та CH-53K King Stallion.

Крім того, на Caracal можна встановити та комбінувати різноманітне озброєння, починаючи від кулеметів, закінчуючи протитанковими ракетними комплексами.