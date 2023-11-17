Швейцарія підтримала створення спецтрибуналу щодо злочину агресії росії проти України

Швейцарія заявила про свою підтримку створення спеціального трибуналу для розгляду злочину агресії росії проти України. Країна твердо переконана, що агресія проти України не повинна залишитися безкарною. Про це сказано у повідомленні пресслужби Міністерства закордонних справ Швейцарії.
Швейцарія підтвердила своє членство в основній групі країн, які виступають за створення трибуналу щодо рф. За останні місяці ініціативу підтримали 38 країн, включаючи Францію, Німеччину, Норвегію, Гватемалу, Японію та Канаду. Швейцарія офіційно приєдналася до основної групи на зустрічі в Берліні 16 листопада 2023 року.
"Країни, які виступають за створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, вже кілька місяців збираються в рамках основної групи держав. Їхні колективні зусилля зосереджені на розробці рішень для практичного дизайну трибуналу, включаючи його формат, місце та методи роботи", - сказано у повідомленні.
На думку Директорату міжнародного публічного права FDFA, успіх такого трибуналу залежатиме від кількох факторів:
Швейцарія має намір активно працювати над тим, щоб ці міркування були враховані, наголошують в МЗС країни.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023