Швейцарія підтримала створення спецтрибуналу щодо злочину агресії росії проти України

Швейцарія заявила про свою підтримку створення спеціального трибуналу для розгляду злочину агресії росії проти України. Країна твердо переконана, що агресія проти України не повинна залишитися безкарною. Про це сказано у повідомленні пресслужби Міністерства закордонних справ Швейцарії.

Швейцарія підтвердила своє членство в основній групі країн, які виступають за створення трибуналу щодо рф. За останні місяці ініціативу підтримали 38 країн, включаючи Францію, Німеччину, Норвегію, Гватемалу, Японію та Канаду. Швейцарія офіційно приєдналася до основної групи на зустрічі в Берліні 16 листопада 2023 року.

"Країни, які виступають за створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, вже кілька місяців збираються в рамках основної групи держав. Їхні колективні зусилля зосереджені на розробці рішень для практичного дизайну трибуналу, включаючи його формат, місце та методи роботи", - сказано у повідомленні.

На думку Директорату міжнародного публічного права FDFA, успіх такого трибуналу залежатиме від кількох факторів:

він має бути інтегрований у багатосторонню структуру та користуватися широкою міжнародною підтримкою;

він має доповнити існуючі механізми, зокрема Міжнародний кримінальний суд (МКС);

він повинен мати надійну правову основу і відповідати міжнародним нормам і стандартам;

він повинен мати міжнародний характер.

Швейцарія має намір активно працювати над тим, щоб ці міркування були враховані, наголошують в МЗС країни.