Подоляк: росію остаточно вилучено з переліку тих, хто реально впливає на глобальні процеси

Зустріч лідерів США іКитаю Джо Байдена та Сі Цзіньпіна у Сан-Франциско стала гарним сигналом для світу, та продемонструвала прагнення до нового глобального порядку та стабільності. Про це написав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Telegram.
Загалом оцінюючи переговори Байдена і Сі, Подоляк висловився про "обережний оптимізм".
"Це чудовий сигнал світу: діалог замість конфронтації, новий глобальний порядок, обов'язковість правил, стабільність і передбачуваність", – заявив Подоляк.
Він розцінює проведення переговорів між президентами США та Китаю та укладання ними низки домовленостей як доказ втрати росією реального впливу на глобальні процеси.
"І друге: росію остаточно вилучено з переліку тих, хто реально впливає на глобальні процеси. росія майже несуб'єктна", – вважає радник керівника ОП.
Причиною цього, за словами Подоляка, стало те, що кремль робить ставку на хаос, руйнування, підтримку насильства як інструменту зовнішньої політики, а також "має огидну репутацію, об яку не можна бруднитися".
"Усього цього не треба тим, хто хоче бачити горизонти, майбутнє, взаємні обмежувальні правила", – резюмував він.
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