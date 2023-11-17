Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Подоляк: росію остаточно вилучено з переліку тих, хто реально впливає на глобальні процеси

132
Подоляк: росію остаточно вилучено з переліку тих, хто реально впливає на глобальні процеси

Зустріч лідерів США іКитаю Джо Байдена та Сі Цзіньпіна у Сан-Франциско стала гарним сигналом для світу, та продемонструвала прагнення до нового глобального порядку та стабільності. Про це написав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Telegram.

Загалом оцінюючи переговори Байдена і Сі, Подоляк висловився про "обережний оптимізм".

"Це чудовий сигнал світу: діалог замість конфронтації, новий глобальний порядок, обов'язковість правил, стабільність і передбачуваність", – заявив Подоляк.

Він розцінює проведення переговорів між президентами США та Китаю та укладання ними низки домовленостей як доказ втрати росією реального впливу на глобальні процеси.

"І друге: росію остаточно вилучено з переліку тих, хто реально впливає на глобальні процеси. росія майже несуб'єктна", – вважає радник керівника ОП.

Причиною цього, за словами Подоляка, стало те, що кремль робить ставку на хаос, руйнування, підтримку насильства як інструменту зовнішньої політики, а також "має огидну репутацію, об яку не можна бруднитися".

"Усього цього не треба тим, хто хоче бачити горизонти, майбутнє, взаємні обмежувальні правила", – резюмував він.

Подоляк
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Пятница, 17 ноября 2023
Четверг, 16 ноября 2023
Среда, 15 ноября 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023