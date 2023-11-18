Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) офіційно оголосила про початок антитютюнової кампанії "Припиніть брехати".

Як повідомляє Центр громадського здоров'я, ця ініціатива закликає покласти край впливу тютюнової індустрії на політику та захистити молодь від продукції галузі, передає Укрінформ.

Як зазначається, за даними "Глобального індексу втручання тютюнової промисловості 2023", у всьому світі посилився вплив тютюнової індустрії на сферу охорони здоров'я.

"ВООЗ підтримує молодь у всьому світі, яка вимагає від урядів захистити її від смертоносної індустрії, що націлює на них нові шкідливі продукти, відверто бреше про їхній вплив на здоров’я. Ми закликаємо всі країни захистити політику охорони здоров’я від цієї смертоносної індустрії, не дозволяючи їм займати місце за столом ухвалення рішень", – сказав представник ВООЗ Рюдігер Креч.

Тютюнова промисловість намагається втручатися в право країн захищати здоров’я людей, звертаючись до урядів до суду або пропонуючи фінансові та матеріальні стимули, щоб мати можливість впливати на політику контролю над тютюном.

"Тютюнова промисловість продовжує брехати громадськості, використовуючи різні способи поширення дезінформації, зокрема через: підставні групи та третіх осіб; інфлюенсерів соціальних мереж; спонсоровані заходи; фінансування вчених і необ’єктивні дослідження; підтримку ініціатив корпоративної соціальної відповідальності", - зазначають у Всесвітній організації охорони здоров’я.

Представники тютюнової промисловості завжди брехали громадськості й раніше навіть наполягали на тому, що куріння не пов'язане з раком легень. Сьогодні відомо, що тютюн спричиняє 25% усіх випадків раку та вбиває понад 8 мільйонів людей щороку, стверджують у ВООЗ.

При цьому тютюнова промисловість продовжує виробляти трильйони сигарет на рік і просувати "нову" продукцію, її представники називають "безпечнішою", але вона шкодить здоров'ю. Так, продовжили у Всесвітній організації охорони здоров’я, сигарети з ментолом і ароматом, а також електронні сигарети зі смаком цукерок із привабливим дизайном ще більше сприяли популяризації цих продуктів серед молодого покоління. Водночас споживачі мали обмежену інформацію про їхній негативний вплив.

"Ця тютюнова тактика, якщо її не контролювати, завдає величезної шкоди громадському здоров’ю. Крім того, виробництво та використання тютюнових та нікотинових виробів має каскадний шкідливий вплив на інші важливі проблеми, такі як довкілля, психічне здоров’я та дитяча праця", - підсумували у Всесвітній організації охорони здоров’я.