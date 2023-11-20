Латвія може залучити військових до будівництва інфраструктури безпеки на кордону з рф

Латвія хоче залучити армію до будівництва інфраструктури безпеки сухопутного кордону з росією, щоб пришвидшити його темпи.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.
Планується, що за підтримки латвійських збройних сил можуть бути побудовані дві ділянки протяжністю 11,07 кілометра і 8,45 кілометра відповідно.
Зазначається, що на латвійсько-російському кордоні необхідно побудувати приблизно 180 км парканів і близько 53 км інфраструктури прикордонної охорони.
Істотна частина прикордонної смуги біля російського кордону вже очищена від лісу, що дає змогу вести будівництво швидшими темпами.
Будівництво паркану на зовнішньому сухопутному кордоні Латвії планують завершити 2024 року, а повністю закінчити будівництво інфраструктури східного кордону – 2025 року.
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