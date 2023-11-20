На Театральній плащі у москві дружини російських військових вимагали відвести своїх чоловіків з лінії фронту

Необмежене перебування військових армії росії на фронті без можливості ротації сприймається ними та їхніми родичами як нераціональне.

Про це в соцмережі Х повідомило Міністерство оборони Британії із посиланням на дані розвідки, передає Укрінформ.

7 листопада цього року дружини російських військових провели, мабуть, першу публічну вуличну акцію протесту в москві після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Протестувальники зібралися на Театральній плащі і розгорнули транспаранти з вимогою відвести своїх чоловіків з лінії фронту.

З лютого 2022 року в соціальних мережах щоденно з’являються приклади російських дружин і матерів, які виступають в Інтернеті проти умов служби своїх близьких. Однак суворе законодавство росії досі не дозволяло родичам військових об’єднатися у впливову лобістську силу, як це робили матері солдатів під час афгано-радянської війни 1980-х років, йдеться у зведенні.

Акцію протесту на Театральній площі за лічені хвилини розігнала поліція. Проте миттєва вимога протестувальників є примітною, вважають в Міноборони Британії.

«Вочевидь необмежену тривалість бойового розгортання особового складу без ротації все частіше сприймають як нераціональну як самі (російські – ред.) війська, так і їхні родичі», – зазначили експерти британської розвідки.