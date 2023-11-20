Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

На Театральній плащі у москві дружини російських військових вимагали відвести своїх чоловіків з лінії фронту

121

Необмежене перебування військових армії росії на фронті без можливості ротації сприймається ними та їхніми родичами як нераціональне.

Про це в соцмережі Х повідомило Міністерство оборони Британії із посиланням на дані розвідки, передає Укрінформ.

7 листопада цього року дружини російських військових провели, мабуть, першу публічну вуличну акцію протесту в москві після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Протестувальники зібралися на Театральній плащі і розгорнули транспаранти з вимогою відвести своїх чоловіків з лінії фронту.

З лютого 2022 року в соціальних мережах щоденно з’являються приклади російських дружин і матерів, які виступають в Інтернеті проти умов служби своїх близьких. Однак суворе законодавство росії досі не дозволяло родичам військових об’єднатися у впливову лобістську силу, як це робили матері солдатів під час афгано-радянської війни 1980-х років, йдеться у зведенні.

Акцію протесту на Театральній площі за лічені хвилини розігнала поліція. Проте миттєва вимога протестувальників є примітною, вважають в Міноборони Британії.

«Вочевидь необмежену тривалість бойового розгортання особового складу без ротації все частіше сприймають як нераціональну як самі (російські – ред.) війська, так і їхні родичі», – зазначили експерти британської розвідки.

москва
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 20 ноября 2023
Воскресенье, 19 ноября 2023
Суббота, 18 ноября 2023
Пятница, 17 ноября 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023