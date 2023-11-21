До ЦАХАЛ призвали дітей та родичів багатьох представників влади Ізраїлю

До лав Сил оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) призвали чи вступили добровільно діти та родичі багатьох представників влади держави.
Про це повідомляє ізраїльський новинний портал Ynet.
Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що його син Авнер був призваний наказом 8 вересня, у день початку війни. Міхал Герцог, дружина президента країни Іцхака Герцога, розповіла, що один із їхніх синів воює в глибині Сектора Гази і вони тривалий час з ним не спілкувалися.
Діти та родичі високопосадовців, що служать в армії Ізраїлю:
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