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До ЦАХАЛ призвали дітей та родичів багатьох представників влади Ізраїлю

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До лав Сил оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) призвали чи вступили добровільно діти та родичі багатьох представників влади держави.

Про це повідомляє ізраїльський новинний портал Ynet.

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що його син Авнер був призваний наказом 8 вересня, у день початку війни. Міхал Герцог, дружина президента країни Іцхака Герцога, розповіла, що один із їхніх синів воює в глибині Сектора Гази і вони тривалий час з ним не спілкувалися.

Діти та родичі високопосадовців, що служать в армії Ізраїлю:

  • брати та племінники міністра культури та спорту Ізраїлю Хілі Трупера
  • двоє синів міністра оборони Йоава Галанта,
  • троє синів ексміністра оборони Бені Ганца, а також його зять,
  • двоє синів рав-алуф (генерал-лейтенанта) Армії оборони Ізраїлю Гаді Айзенкота,
  • син міністра добробуту Яакова Марги, а також його племінник;
  • старша дочка міністра транспорту Мірі Регєв служить офіцером, а зять - у бойових інженерних військах у Газі,
  • дочка міністра економіки Ніра Барката,
  • двоє дітей міністра алії та інтеграції Офіра Софера,
  • син міністра науки, інновацій та технологій Офіра Акуніса - служить у флоті,
  • усі діти міністра сільського господарства Аві Діхтера;
  • двоє дітей міністра освіти Йоава Кіша призвані в резерв,
  • один син міністра стратегічного планування Рона Дермера вже служить, другий - проходить процедуру призову, також покликані двоє його племінників,
  • два брати міністра фінансів Бецалель Смотрич,
  • 18-річний син міністра нацбезпеки Ітамара Бен-Гвіра знаходиться в процесі призову, два зяті міністра служать у резерві,
  • вісім членів сім'ї міністра у справах поселень Ізраїлю Оріт Струк: четверо її дітей та 4 зяті,
  • члени сім'ї міністра праці Йоава Бен-Цура, один із його родичів отримав поранення під час бойових дій,
  • син міністра без портфеля Іфат Шаші-Бітон,
  • двоє дітей міністра юстиції Яріва Левіна - син покликаний, а дочка - рядовий солдат.
ЦАХАЛ
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