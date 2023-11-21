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З початку президентства Байдена США надали Україні озброєння на понад 40 мільярдів доларів

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США надали Україні озброєння вартістю понад 40 мільярдів доларів з початку президентства Джозефа Байдена. Про це свідчать дані Пентагону, опубліковані в понеділок, 20 листопада.

Сполучені Штати, зокрема, передали:

  • засоби протиповітряної оборони;
  • артилерію та реактивні системи залпового вогню;
  • наземну техніку, у тому числі танки та бойові машини піхоти;
  • гелікоптери та різні авіаційні ракети;
  • патрульні катери.

Загальна вартість усієї наданої зброї - 44,8 млрд доларів.

Більш детальний список озброєння:

  • 31 танк Abrams;
  • 186 бойових машин піхоти Bradley;
  • 189 бронетранспортерів Stryker;
  • 300 бронетранспортерів M113;
  • 39 реактивних систем залпового вогню HIMARS;
  • один зенітний ракетний комплекс Patrtiot;
  • 12 систем ППО NASAMS;
  • понад 10 тисяч протитанкових ракетних комплексів Javelin.
США, Пентагон
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