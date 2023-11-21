З початку президентства Байдена США надали Україні озброєння на понад 40 мільярдів доларів

США надали Україні озброєння вартістю понад 40 мільярдів доларів з початку президентства Джозефа Байдена. Про це свідчать дані Пентагону, опубліковані в понеділок, 20 листопада.

Сполучені Штати, зокрема, передали:

засоби протиповітряної оборони;

артилерію та реактивні системи залпового вогню;

наземну техніку, у тому числі танки та бойові машини піхоти;

гелікоптери та різні авіаційні ракети;

патрульні катери.

Загальна вартість усієї наданої зброї - 44,8 млрд доларів.

Більш детальний список озброєння: