Подоляк: росія вчиться воювати як на полі бою, так і в інформаційній війні

рф вчиться воювати – як на полі бою, так і в інформаційній війні.
Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.
«Ми бачимо певні зміни і по лінії фронту. Зміни у тактиці і стратегії росіян. Це не говорить, що вони щось краще стали робити. Але вони вчаться, щось беруть у нас. З точки зору інформаційної роботи вони теж вчаться», – каже він.
Подоляк зауважив, що зараз Росія вийшла на зовсім інший рівень пропаганди.
«Якщо раніше вони робили ставку на якісь свої безумні речі про “нацистів” , про те, що “ви маєте бути разом з Росією”, “ви будете щасливі лише з Росією”. А сьогодні вони розуміють, що це не працює на території України. Їхні психологи працюють, вони розуміють у якому психоемоційному стані знаходиться Україна. Є певна депресія, враховуючи практично два роки війни. Накопичені питання є, нерозуміння, що буде завтра, післязавтра, хочеться, щоб це все закінчилося», – говорить ралник.
Саме тому загарбники почали оперувати темами мобілізації, соціальних виплат, корупції. Для цього пропагандисти використовують різні медійні майданчики, зокрема і закордонні ЗМІ.
«росія тисне на певні психоемоційні питання. Тонкі технології, тонкі матерії. “Партнери ваші не дають грошей”, “вам обіцяли, що війна швидко скінчиться, а вона не закінчується”, “партнери ваші призупиняють військову допомогу”. Це все не так, але люди не готові до фактчекінгу. І Росія це все масштабує», – підсумував Подоляк.
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