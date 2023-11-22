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The Guardian: Українські біженці у Британії можуть залишитись без даху над головою

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Дослідження Британського Червоного Хреста виявило, що біженці з України у Великій Британії мають підвищений ризик залишитись без даху над головою, і тисячі їхніх сімей можуть бути виселені вже цієї зими.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Дослідження виявило, що до кінця 2023/2024 фінансового року (тобто 31 березня 2024-го) 6220 сімей українських біженців подадуть заявки на отримання допомоги у зв'язку з бездомністю. Це на 13% більше, ніж у 2022/2023 фінансовому році.

Майже 5000 цих сімей, за прогнозами Британського Червоного Хреста, опиняться в ситуації "базової форми бездомності", тобто будуть змушені спати на вулиці, тимчасово жити у знайомих або переселятись у гуртожитки.

Згідно з даними дослідників, сім'ї біженців з України мають вчетверо більший ризик стати бездомними, ніж інші сім'ї у Великій Британії. Для порівняння, у 2022/2023 фінансовому році 298 430 британських сімей подали заявки на отримання допомоги у зв'язку з бездомністю.

У звіті вказується, що такий підвищений ризик для українців пов'язаний з ризиком розриву стосунків із господарями, мовним бар'єром і труднощами в орієнтації на ринку житла.

На сьогодні до Британії прибули понад 192 тисячі біженців з України. Вони прибувають за двома основними державними програмами: Homes for Ukraine, в межах якої біженців приймають британські сім'ї, та Ukraine Family Scheme, яка дозволяє українцям приїхати до родичів, що оселилися в Британії.

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