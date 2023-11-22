Експерт: Ситуація з біженцями на фінсько-російському кордоні погіршуватиметься

У Польщі вважають, що ситуація з біженцями на фінсько-російському кордоні погіршуватиметься. Таку думку у розмові з виданням Yle висловив професор Варшавського університету, фахівець із міграції Мацей Душчик. Він роками досліджував прибуття шукачів притулку та мігрантів до Європи та брав участь як експерт у прийнятті імміграційних рішень.

Мацей Душчик описав те, що відбувається на прикордонних контрольно-пропускних пунктах фразою «гірше ще попереду». Польський експерт попередив, що незабаром мігранти почнуть прибувати до Фінляндії не лише офіційними прикордонними переходами, а й через важкопрохідні північні ліси. За його словами, злочинні мережі контролюються турками та саудівцями, які фактично об’єдналися по всьому світу.

Контрабандисти швидко розробляють нові тактики. Зрештою вони вигадали, як відправляти людей у місця з суворими природними умовами на фінському кордоні, вважає Дущик.

При цьому європеєць у тому, що відбувається, повністю звинуватив росію. «Фінляндії слід бути дуже готовою до подальших провокацій. Це гібридна війна, і росія не зупиниться», – заявив він. Душчик також припустив, що у такий спосіб країна-агресор може спробувати вплинути на вибори.

«Наприклад, під час виборів президента Фінляндії в січні 2024 на кордоні можна очікувати збільшення кількості мігрантів. Таким чином росія може спробувати вплинути на вибори», – прогнозує професор Варшавського університету

Польський професор додав, що супровід мігрантів є джерелом доходу для росії та білорусі. «Можливо, (це вигідно – «Главком») не безпосередньо адміністрації, а авіакомпаніям, готелям москви та інших міст, університетам, які надають студентські візи», – висловився Душчик.

На його думку, країни, які межують з росією з півночі на південь, повинні об'єднатися і виробити контрзаходи у співпраці. Імміграція до них відрізняється від, наприклад, середземноморської.

«На східних кордонах Польщі та Фінляндії імміграція є політичною. Людей, які приїжджають через Середземне море, зазвичай не використовують як політичну зброю», – стверджує експерт.

За словами Дущика, поїздки до Фінляндії чи Польщі коштують приблизно однаково. Мігранти обирають напрямок відповідно до власних інтересів. Ті, хто приїжджає до Польщі, зазвичай хочуть одночасно переїхати до решти Європи. Натомість із Фінляндії нелегко перебратися. На думку Дущика, північ приваблює нелегалів у плані соціальної безпеки.