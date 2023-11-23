Шуляк назвала суму погоджених компенсаційних сертифікатів за пошкоджене житло українців

Сума погоджених компенсаційних сертифікатів за пошкоджене внаслідок бойових дій житло наразі становить 2,7 млрд грн.
Про це голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, очільниця партії "Слуга народу", заступниця керівника однойменної парламентської фракції Олена Шуляк повідомила в коментарі Укрінформу.
За її словами, станом на 22 листопада комісії опрацювали вже 37 001 заяву, тобто більш як половину всіх поданих громадянами за цим видом компенсацій. Шуляк поінформувала, що позитивне рішення щодо компенсацій за пошкоджене житло отримано за 27 800 заявами.
"Сума всіх погоджених сертифікатів станом на 22 листопада становить 2,7 мільярда гривень. Причому загальна сума, на яку вже сплачено компенсації – 1,8 мільярда гривень", – додала вона.
Шуляк уточнила, що йдеться про компенсації у випадках, коли сума пошкоджень не перевищує 200 тисяч гривень. Однак, за її словами, упродовж двох наступних тижнів почнуть виплачувати компенсації за пошкоджене житло у випадках, коли сума пошкоджень становить 200-500 тисяч гривень. "А вже з 1 січня 2024 року громадяни зможуть отримати компенсації за зроблений власним коштом ремонт житла, яке було пошкоджено внаслідок війни рф проти України", – додала Шуляк.
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