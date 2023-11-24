Зеленський ввів у дію санкції проти 450 осіб пов’язаних з рф

Президент Володимир Зеленський підписав два укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 23 листопада щодо запровадження санкцій проти 147 фізичних і 303 юридичних осіб, які повʼязані з потенціалом рф.

Відповідні документи №772/2023 та №773/2023 оприлюднено на сайті глави держави, передає Укрінформ.

Згідно з першим, у списку фізичних осіб, щодо яких запроваджено санкції, загалом 60 людей з громадянством рф, Кіпру, Узбекистану, Білорусі, Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії, а також з подвійним громадянством росії і Кіпру, Князівства Ліхтенштейн і Швейцарії, Австрії і Швейцарії, росії і Німеччини та росії і України.

Серед українських громадян, що мають подвійне громадянство з рф і щодо яких накладено санкції, - Тетяна Менежена, призначена у грудні 2021 року в.о. так званого міністра культури Криму; Тетяна Братченко, колишній директор Херсонського обласного краєзнавчого музею, що підозрюється у колабораційній діяльності; Наталя Капустнікова, колаборантка і директор комунальної установи «Маріупольський краєзнавчий музей»; Андрій Мальгін, історик, співголова російського громадського руху на підтримку рф у Криму; Дар’я Морозова, уповноважена з прав людини так званої днр; Віталій Сук, директор Олешківської школи-інтернату для дітей-інвалідів, що був причетний до незаконної депортації українських дітей до Криму та інших територій України, окупованих росією; Володимир Коваленко, начальник штабу "юнармії" у Севастополі; Леонід Харченко, колишній командир "розвідувального батальйону" так званої днр, якого нідерландський суд визнав винним у збитті рейсу MH17 Малайзійських авіаліній у 2014 році, та Володимир Сівкович, колишній заступник секретаря РНБО України, що підозрюється у співпраці з російськими спецслужбами.

У списку юридичних осіб, щодо яких запроваджено санкції, загалом 93 компанії, із яких понад 30 зареєстровані в рф, 18 - на Кіпрі, 5 – в ОАЕ, 5 – в Туреччині, 2 – в КНР, 1 – у Франції, 2 – у Швейцарії, 1 – на Кайманових островах, 1 – на Острові Мен, 1 – у Словацькій Республіці, 1 – у Британії, 1 – в Республіці Мальта і 2 – у Центральноафриканській Республіці.

Серед компаній, що потрапили під санкції, - так звана державна бюджетна освітня установа додаткової освіти Республіки Крим "Регіональний центр з підготовки до військової служби та військово-патріотичного виховання".

Згідно з другим указом санкції також вводяться проти 87 фізичних і 210 юридичних осіб, які повʼязані з потенціалом рф.

У списку фізичних осіб, щодо яких запроваджено санкції, загалом 87 людей з громадянством рф, України і подвійним громадянством рф і Румунії.

Серед громадян України, щодо яких накладено санкції, - Олексій Попов, власник мережі АЗС на тимчасово окупованій території Запорізької області, який співпрацював із окупаційною владою й забезпечував функціонування автозаправних станцій; Валерій Луцюк, колишній співробітник луганського підрозділу «Беркут», що зрадив присязі і перейшов на бік терористичної організації ЛНР; Віталій і Наталія і Олександр Балицькі, батько, дружина і син колишнього нардепа, члена Партії регіонів і так званого гебернатора Запорізької області Євгена Балицького.

У доданому списку юридичних осіб, щодо яких запроваджено санкції на строк від 3 до 10 років, загалом 210 компанії. Серед них - низка російських енергетичних компаній - "Вологодська обласна енергетична компанія", "Омськелектро", "Россєті Лененерго", "Далекосхідна енергетична управляюча компанія - ГенераціяМережі", "Московська енергетична дирекція", "Салехарденерго", "ЛОЕСКЕлектричні мережі Санкт-Петербурга та Ленінградської області", "Волгоградоблелектро", "Московська обласна енергомережева компанія", "Россєті Кубань" та інші.

Крім цього, санкції запровадили проти "Шахтаімені О.Ф. Засядька" так званої "днр", "Союзенергоіндустрія", "Союзенергопроект".

Обома документами встановлюються, зокрема, такі санкції, як блокування активів, що належать фізичній або юридичній особі, а також активів, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними, запобігання виведенню капіталів за межі України, обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне обмеження), зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань, заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах.

Кабінету міністрів разом зі Службою безпеки України та Національним банком України доручено забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності санкцій, а МЗС - поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, США інших держав про застосування таких санкцій.

Укази набувають чинності з дня їх опублікування.