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Ігнат пояснив, чому повітряні тривоги через атаки дронів стали довші

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російські війська ледь не щодня запускають десятки дронів по території нашої України. За допомогою такого підходу вони шукають слабкі місця в нашій ППО. Про це в ефірі телемарафону сказав речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

За словами Ігната, окупанти хочуть віднайти слабкі місця при плануванні маршрутів. Якщо дрону вдалося певним маршрутом, який вчора-позавчора був використаний, пролетіти, використовуючи ландшафт місцевості, можливо, ріки, дороги і так далі, аж до наміченої цілі, значить цей маршрут можна й надалі використовувати.

"А відповідно нам треба це врахувати і створити йому там перешкоду, пастки", – акцентує Ігнат.

Він додає, що прокладання маршрутів – не є чимось новим. Противник вдається до цього завжди.

"Спершу вони застосовували дрони поодиноко в денний час, потім пішли групи, потім пішли удари точкові, а зараз вони фактично діють в розсипну. Залітають з Приморьско-Ахтарська і різні регіони направляються групи", – зауважує речник ПС.

Саме тому тривоги довгі, зауважує Ігнат, адже завдають удари групами по кілька хвиль. Таким чином загарбники тримають українців у напрузі фактично всю ніч.

Ігнат
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