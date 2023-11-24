Польські фермери обіцяють блокувати кордон з Україною до нового року

Польські фермери приєдналися до страйку перевізників і вийшли на протест до українсько-польського кордону обіцяють блокувати кордон до січня. Про це пише Wiadomosci Rolnicze Polska, передає УНН.
Спочатку фермери обіцяли заблокувати перетин кордону до суботи, але тепер заявляють, що блокування триватиме цілодобово до 3 січня.
«Ми продали кукурудзу дуже дешево, втрачаємо 2 тисячі злотих на кожному гектарі. Витрати на гектар становлять 5,5 тис. злотих, а ми отримали лише 3,3 тис. Кредити ліквідності, які певною мірою нас підтримували, були відкликані, щоб ми могли продовжувати функціонувати як фермери. На жаль, уряд, який зараз йде, забрав у нас ці кредити», – заявив організатор протесту Роман Кондров.
Крім того, вони вимагають від влади не збільшувати податок на землю. Кондров заявив, що з понеділка по 3 січня через прикордонний пункт пропускатимуть лише 2 вантажівки на день.
Водночас він запевнив, що вся гуманітарна допомога надходитиме в Україну без обмежень.
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