Інститут демографії назвав кількість українців, які перебувають за кордоном

На сьогодні майже дев'ять мільйонів українців перебувають за межами України, з них близько трьох мільйонів – трудові мігранти. Про це сказала директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи Елла Лібанова під час сьомого Українського жіночого конгресу.

«За найбільш вірогідними оцінками Євростату, сьогодні у країнах ЄС перебувають 4,2 млн українських воєнних мігрантів», – сказала демограф.

Як сказала Лібанова, близько мільйона наших співгромадян перебувають у Великій Британії, США, Канаді та інших країнах. За даними Верховного комісара ООН з питань біженців, у Російській Федерації перебувають 1,2 млн українців.

«До цього додаймо ще приблизно 2,5-3 млн трудових мігрантів, виїзд з України яких не має прямого стосунку до початку війни», – сказала демограф.

Елла Лібанова висловила сподівання, що частина тих, хто через війну був змушений виїхати за кордон, обов'язково повернуться додому. Для цього, на її думку, потрібна низка чинників: безпека, робочі місця з гідною оплатою праці та житло.

Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень також зауважила, що після перемоги України у війні, коли відкриються кордони, може виникнути ситуація, що певний відсоток чоловіків поїде до своїх сімей за кордон.

«Моя мрія – щоб повернулися 50% (тих, хто виїхав за кордон – «Главком»). Якщо повернеться 60%, я буду найщасливішою людиною в Україні», – сказала Елла Лібанова.