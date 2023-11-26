МЗС Китаю Південної Кореї та Японії вперше за чотири роки проводять переговори у тристоронньому форматі

Міністри закордонних справ Китаю, Японії та Південної Кореї вперше за чотири роки проводять переговори у тристоронньому форматі, головним питанням яких є відновлення зустрічей лідерів їхніх країн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yonhap.

Зустріч проходить у південнокорейському місті Пусан, куди очільники дипвідомств Китаю і Японії Ван Ї та Йоко Камікава прибули в суботу, а їхній корейський колега Пак Цзінь сьогодні, в неділю.

Ця зустріч проходить після приблизно чотирирічної перерви на фоні спроб трьох сусідніх країн поглибити тристоронню співпрацю попри багато невирішених двосторонніх питань між ними.

Очікується, що переговори будуть зосереджені на відновленні тристоронніх самітів лідерів країн, який востаннє проводився в китайському місті Ченду в грудні 2019 року.

Саміти було призупинено через пандемію COVID-19 та погіршення відносин між Сеулом і Токіо через історичні питання, пов’язані з періодом окупації Корейського півострова Японією в 1910-1945 роках.

Дискусії про відновлення саміту набрали обертів на тлі різкого потепління у відносинах Кореї та Японії після рішення Сеула відмовитись від вимог до японських компаній сплатити компенсації корейцям, яких під час окупації примушували працювати майже задарма.

Міністри також можуть обговорити зростання напруженості на Корейському півострові після запуску Північною Кореєю військового розвідувального супутника на початку цього тижня, а також через зростаючу військову співпрацю між Пхеньяном і москвою.

Ймовірно, вони також обговорять перспективи тристороннього співробітництва в перспективних сферах, таких як стійкий розвиток і зміна клімату, наука й цифрові технології, здоров’я та старіння суспільства і пожвавлення обмінів між людьми.